AEW | Keith Lee è tornato nel backstage dopo più di un anno

Il futuro della carriera diLee è una delle notizie più circondate da mistero degli ultimi anni. L’ex campione di coppia in AEW è nel mezzo dell’ennesimo, sfortunato periodo di assenza dal ring per complicazioni di salute, che già lo avevano assillato ai tempi della WWE. In questi mesi i fan hchiesto spesso news su di lui, che però ha sempre detto semplicemente che vi vuole pazienza e che tutto si risolverà. Ma ora, finalmente, arriva un primo aggiornamento positivo.Ritorno. nelSecondo quanto riportato da PW Insider, infatti,Lee era nela Dynamite la scorsa settimana. Una novità, considerato che mancava da più di un, precisamente dal dicembre 2023, quando lottò per l’ultima volta a Collision. Difficile fare altre previsioni al momento, e probabilmente per arrivare a un via libera per il ritorno sul ring ci vorrà ancora del tempo, ma sicuramente un segnale positivo per Lee.