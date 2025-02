Quifinanza.it - Adesione al concordato preventivo biennale verso la proroga al 30 settembre, l’emendamento

Alcuni emendamenti al decreto Milleproroghe, se approvati, andranno a modificare importanti scadenze nel rapporto fra i contribuenti e il Fisco.Un emendamento al Milleproroghe prevede in particolare il rinvio di due mesi dei termini per l’al. La scadenza per dare l’ok all’accordo 2025-2026 passerebbe così dal 31 luglio al 302025.alLa relazione illustrativa del testo presentato dal senatore Costanzo Della Porta di FdI spiega che tale rinvio “è finalizzato a distribuire in modo più razionale gli adempimenti fiscali considerato il necessario periodo di avviamento del nuovo istituto”.va ad accogliere le istanze di commercialisti e associazioni di categoria di artigiani, autonomi e commercianti, rivolte al viceministro Maurizio Leo, che invocavano un maggiore margine temporale al fine di valutare la convenienza dell’