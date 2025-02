Serieanews.com - Addio ristorante da 100 euro: così Antonio Conte ha cambiato strategia comunicativa

cambia: niente più fuochi d’artificio, ma frecciatine sottili e messaggi cifrati. Ecco cosa c’è dietro le sue ultime dichiarazioni sul Napoli e sull’obiettivopada 100ha(foto: Ansa) – serieanews.comAvete presente quando andate ale vi sentite in imbarazzo perché avete solo 10in tasca e il menu parte dai 100? No, tranquilli,non ci è ricascato (per ora), ma la tentazione di rispolverare la sua frase iconica era forte.Ci è andato vicino, vicinissimo, ma questa volta haregistro. Niente urla, niente tavoli ribaltati in diretta TV. Solo un leggero accenno, un colpo di fioretto invece della consueta ascia da guerra.Ma facciamo un passo indietro.