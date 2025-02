Ilrestodelcarlino.it - Addio all’ex sindaco Melatini. Sui social il suo ultimo saluto: "Vi amerò ovunque io sia"

Ha dettoad amici e alunni attraverso un testamentoLeonardo, ex professore edi Potenza Picena, morto ieri a causa di una malattia con cui combatteva da tempo. Aveva 75 anni. "Torno alla casa del Padre – si legge nel post pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook – dopo aver incontrato le vite di molti di voi, dagli affetti più cari ai miei amati studenti. A ognuno ho dedicato sempre tutto me stesso e come un amico, spesso, sono stato al vostro fianco. Con tanti di voi ho condiviso momenti importanti, alcune volte in allegria e spensieratezza, mai in modo superficiale e vi assicuro che continuerò ad amarviio sia. Lascio questa vita a cui ho dato molto e dalla quale ho ricevuto tantissimo: mi preparo per l’viaggio, il più lieve, perché qualcuno lassù mi sta aspettando".