Addio alla pianista Maria Tipo

Firenze, 10 febbraio 2025 – Grave lutto nel mondo della musica. Oggi, lunedì 10 febbraio, è venuta a mancare all’età di 94 anni la. Nata a Napoli il 23 dicembre 1931, a soli 17 anni vinse il Concorso internazionale di Ginevra. Da lì intraprese una lunga serie di concerti che la portarono in tutto il mondo. Tanti i premi della critica ricevuti negli anni.fu decorata del “Fiorino d’Oro” a Firenze, nominata "Accademico di Santa Cecilia", e "Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres" in Francia. Lunga e decorosa la carriera anche da insegnante in numerosi conservatori e accademie musicali in Italia e all’estero, tra cui la Scuola di Musica di Fiesole. Si ricordano tra gli allievi – solo per citarne alcuni – Andrea Lucchesini, Pietro De, Alessandro Marangoni, Alessandra Ammara.