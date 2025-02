Ilgiorno.it - Addio al vicequestore Ivana Giannetti fondatrice del Telefono Azzurro e Rosa

È morta a 87 anni, exdi Brescia enel 1988 deldi Brescia. Era considerata una paladina della giustizia, sempre in prima linea per difendere donne e bambini e punto di riferimento nei casi di maltrattamento. Il suo motto era "Alza ile abbassa l’indifferenza".per quasi 40 anni è stata la voce di chi subiva torti e vessazioni, senza mai fermarsi. Prima lo faceva anche come poliziotto. Da quando era in pensione, questa era la principale delle sue occupazioni, arrivando, tramite l’associazione, a fornire supporto ai minori vittima di violenza sessuale, in quello che è stato un vero e proprio progetto pilota, a cui hanno fatto seguito quelli di altre persone, enti e associazioni, che asi sono ispirati.