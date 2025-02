Lanazione.it - Addio al professor Giorgio Collura, giurista e storico docente universitario

Firenze, 10 febbraio 2025 – Ildi diritto civile specialista di obbligazioni e contratti, è morto all'età di 87 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'Università di Firenze, dove erae di diritto privato. Nato nel 1938 a Firenze dove negli anni '80 ha iniziato la sua carriera universitaria,, che è statoanche all'Università di Siena, ha insegnato presso l'allora Facoltà fiorentina di Giurisprudenza. Punto di riferimento per giovani studiosi e studenti, è stato coordinatore del Dottorato di Ricerca in 'Obbligazioni e contratti in Italia e nel diritto privato europeo' e direttore del Dipartimento di Diritto privato e processuale. Si è occupato anche degli aspetti civilistici dell'assegno bancario.è autore dei volumi "Finanziamento agevolato e clausola di destinazione" (Giuffrè, 1986) e "Importanza dell'inadempimento e teoria del contratto" (Giuffrè, 1992).