Tg24.sky.it - Addio ad Alex Benedetti, morto il direttore di Virgin Radio

Leggi su Tg24.sky.it

Il mondo della musica sotto choc per la scomparsa didi,, l'emittente rock del GruppoMediaset, e volto noto del panoramafonico italiano., 53 anni, ènel pomeriggio di lunedì 10 febbraio a Milano, precipitando dal suo ufficio di via Turati. Le prime informazioni raccolte dagli inquirenti confermerebbero l’ipotesi di un gesto volontario. Il pm Francesca Crupi ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio per poter far eseguire i necessari accertamenti agli agenti della Polizia di Stato ed ha disposto l'autopsia.