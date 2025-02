Dayitalianews.com - Addio a Elena, morta a soli 18 anni, viveva in un corpo da bimba per una malattia rarissima

Leggi su Dayitalianews.com

era affetta da unagenetica, era l’unico caso in Italia.all’ospedale Gaslini di Genova dove era ricoverata da qualche settimana. Aveva solo 18, ed era affetta da una patologia geneticache blocca la crescita e danneggia gli organi. La notizia è stata diffusa dalla mamma Andreea Porcilescu sulle sue pagine social dove ha scritto: “, tesoro, voglio ricordarti con questo sorriso. Ora canterai con gli angeli. La tua famiglia ti amerà per sempre. Un giorno ci rivedremo”.Era l’unica in Italia ad essere affetta da questa patologia, mentre in tutto il mondo si contano solo una ventina di casi. Non ha mai rinunciato alle sue passioni, in particolare alla musica e al cucito, malgrado le difficoltà.Tra i moltissimi messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia dic’è anche quello del presidente della Regione Liguria Marco Bucci che ha scritto: “È con profonda tristezza che apprendiamo della scomparsa di, giovane ragazza genovese che con la sua forza è stata esempio di coraggio nella ricerca contro le malattie rare.