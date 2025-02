Lanazione.it - Acf beffata dal Gavorrano. In vantaggio, poi il ko

Follonica2 Acf Foligno 1 FOLLONICA: Manrrique Antonini, Morelli, Pignat, Matteucci, Masini, Pino, Kondaj (25’ st Souare), Tatti (29’ st Scartabelli), Lo Sicco, Zona (29’ st Bramante), Arrighini (38’ st Giustarini). A disp.: Romano, Gianneschi, Brunetti, Pimpinelli, Cret. All.: Masi. ACF FOLIGNO: Tognetti, Santarelli (42’ st Ferrara), Zichella (28’ st Grassi), Ceccuzzi, Grea, Schiaroli, Mancini (22’ st Di Cato), Panaioli, Tomassini, Khribech, Pupo Posada (38’ st F. Nuti). A disp.: Bulgarelli, Cesaretti, G. Nuti, Mattia, Porzi. All.: Manni. Arbitro: Iudicone di Formia Marcatori: 36’ pt Pupo Posada, 41’ pt Tatti, 17’ st Pino. Note: ammoniti Kondaj, Lo Sicco, Pignat, Arrighini, Mancini, Schiaroli. FOLIGNO - Giornata “no“ per l’Acf Foligno. Gli uomini di Alessandro Manni dopo il doppio successo casalingo, ieri sono stati fermati dala conclusione di una partita che Tomassini e soci hanno provato a raddrizzare senza esito.