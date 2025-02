Anteprima24.it - Accusato di favoreggiamento, assolto 51enne sannita

Era di perché, in qualità di legale rappresentante di una società che si occupava di compravendita di autovetture, avrebbe omesso di fornire alla PG operante notizie utili alla ricostruzione dei fatti ed alla identificazione del colpevole che aveva forzato un posto di blocco dei Carabinieri nel maggio del 2022. Per tale condotta Luciano Guida, 51 enne di Pietradefusi, pluripregiudicato, era stato condannato con un decreto penale di condanna opposto dalla difesa (avv. Mario Cecere). All'esito dell'istruttoria dibattimentale il Guida, per il quale la Procura aveva chiesto la condanna a mesi 2 di reclusione, è stato mandato dal reato a lui contestato perché il fatto non costituisce reato.