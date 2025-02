Ilnapolista.it - Acca Larentia, per Casapound “i Daspo sono assurdi, non c’è nessuna regia nelle curve italiane”

Leggi su Ilnapolista.it

“Incipadri, madri, lavoratori, studenti e ogni parte della società civile, evidentemente anche tifosi di calcio o altri sport: detto questo,o nostra trama occulta esisteed è paradossale che alcuniarrivino a persone che non mettono piede in uno stadio da vent’anni o minimamente interessate al calcio“. Cosìcommenta, giusto con qualche giorno di ritardo (evidentemente hanno dovuto esaminare a fondo la questione.) ifuori per le manifestazioni sportive applicati nei confronti di 16 militanti per le commemorazioni diLarenzia.“Siamo di fronte a provvedimentidi cui tra l’altro veniamo a conoscenza dai giornali”, scrivono i una nota. “Nonostante ancora non ci siano stati notificati alla stampa vengono forniti nomi, cognomi e informazioni spesso fantasiose che non corrispondono alla realtà.