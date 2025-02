Lapresse.it - Acca Larentia, CasaPound sui Daspo: “Assurdi, saluto romano non è reato”

Leggi su Lapresse.it

Parla di “provvedimenti” dei quali sono venuti a conoscenza “dai giornali”Italia, in merito ai 16comminati dalla questura di Roma, per le commemorazioni di. “Nonostante ancora non ci siano stati notificati – continuaItalia – alla stampa vengono forniti nomi, cognomi e informazioni spesso fantasiose che non corrispondono alla realtà. Inci sono padri, madri, lavoratori, studenti e ogni parte della società civile, evidentemente anche tifosi di calcio o altri sport: detto questo, nessuna regia o nostra trama occulta esiste nelle curve italiane ed è paradossale che alcuniarrivino a persone che non mettono piede in uno stadio da vent’anni o minimamente interessate al calcio”.“Ci appare chiara la volontà di colpire, punire e intimorire un movimento che non ha abbassato la testa di fronte alle 31 denunce per apologia di fascismo arrivate per la commemorazione del 2024 e alle indagini in corso per lo scorso 7 gennaio.