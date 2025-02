Ilrestodelcarlino.it - "Abbiamo giocato sempre alla pari, beffati da un episodio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A fine gara i tifosi della curva Bertesi-Siligardi hanno chiamato per la prima volta in stagione il Carpi sotto il settore e Precious Amayah racconta cosa è successo. "I tifosi ci hanno ribadito quanto tengonomaglia - spiega il centrocampista ex Corticella - e ci hanno chiesto di lottare ancora così e di dare ancora di più". Amayah poi racconta la gara. "Peccato per la sconfitta - le sue parole -a ritmi alticon una squadra forte come il Pescara. Purtroppo unpuò cambiare una gara come è successo per il fallo di reazione non sanzionato. L’arbitro ha deciso così e purtroppo avremmo meritato almeno un punto. Nel secondo tempo potevamo concretizzare un po’ di più eanche sfiorato il. Il gol di Pierozzi? Sto malissimo per come è andata, stavo andando molto bene fino a lì.