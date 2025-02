Ilfattoquotidiano.it - Abbiamo chiesto all’Ue di sospendere le relazioni con gli insediamenti israeliani illegali

Il 4 febbraio Amnesty International e altre 161 organizzazioni sindacali e della società civile hanno scritto alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen chiedendo la fine dellecommerciali ed economiche con glinel Territorio palestinese occupato, che sonoai sensi del diritto internazionale come da ultimo dichiarato, il 19 luglio 2024, dalla Corte internazionale di giustizia.La Corte ha affermato che gli Stati non devono riconoscere, aiutare o assistere la situazione illegale derivante dall’occupazione israeliana del Territorio palestinese e hanno l’obbligo di “astenersi daeconomiche e commerciali con Israele per quanto riguarda il Territorio palestinese” in quanto tali“potrebbero rafforzare la presenza illegale di Israele nel Territorio”.