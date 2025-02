Foggiatoday.it - A Vieste un concerto per la Giornata mondiale del malato

Leggi su Foggiatoday.it

L'associazione musicale ‘Nuova Diapason’ di, in collaborazione con il Comune, organizza per il secondo anno consecutivo una manifestazione di grande levatura culturale e sociale in occasione della 33esimadel.Si tratta di ‘Il canto dei miei silenzi’, un.