Sport.quotidiano.net - A segno Rodriguez, Tassi, Lorenzoni e Napolano. Quattro schiaffi all’Alma Fano, tutto facile per l’Atletico Mariner

Atletico4 Alma J.0 ATLETICO: Amato, Marucci (23’ st Malheiro), Luciani (1’ st Bontempi), Sharif (27’ st Panza), Kiwobo, De Vito,(23’ st Raggio),, Cialini (11’ st Verdesi). All. Puddu. ALMA J.: Tommasino, Rovinelli, Marcattili, Rastelletti, Nkosi, Malshi, Di Guida, Militaru (30’ st Mattioli), Engobo (25’ Gantalis), Ghandaoui (1’ st Biagioni), Goupy. All. Aiello. Arbitro: Uncini di Jesi. Reti: 15’, 18’ st(rig.), 22’ st, 33’ st. Gara senza storia tra Atleticoe Alma J., con i padroni di casa che calano un poker piuttosto eloquente, rilanciandosi anche in classifica. Partenza lanciata della squadra di mister Puddu che va subito al tiro con Cialini, poco dopo un pallonetto disi perde sul fondo, così come una bella imbucata dello stessoperche tira prontamente, sfiorando il palo.