A Sanremo 2025 Fedez non tradirà Versace

In questo periodo tormentato nel cuore del rapper c'è un rapporto che non vede segni di crisi, quello dell'artista con la maison della Medusa. La maison ha infatti realizzato per lui quattro total look in cui spiccano i segni distintivi che hanno reso riconoscibile la leggendaria casa di moda