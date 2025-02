Vicenzatoday.it - A San Valentino regala una vita migliore a Circe, Curvy e Stelvio

Leggi su Vicenzatoday.it

LNDC Animal Protection torna anche quest’anno con la Campagna per la festa degli innamorati inndoli a fare un regalo di cuore dal valore immenso, necessario per offrire unaa cani più bisognosi presenti nei propri rifugi e difficilmente adottabili. Migliaia di cani che vivono in.