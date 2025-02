Lanazione.it - A San Valentino, al Museo di Storia Naturale parte la mostra "Dinosauri"

Pisa, 10 febbraio 2025 - Il 14 febbraio, alle 16.30, aldidell’Università di Pisa, sarà inaugurata la nuova esposizione temporanea “”, a cura di Naturaliter. Inoltre venti modelli, statici e dinamici, a grandezza. I più grandi rettili mai vissuti tornano in vita dalle profondità del Mesozoico in una spettacolareospitata nei locali della Certosa di Pisa, a Calci. Dettagliate ricostruzioni dirappresentati in momenti chiave delle loro vite si fissano nella nostra fantasia come se davvero fossimo stati presenti. Ammirare lo Spinosauro che nuota inseguendo un celacanto, l’Oviraptor che ha appena deposto le uova e ancora il gigantesco Terizinosauro coperto di morbide piume ma armato di artigli lunghissimi ci trasporta nel favoloso mondo del lontano passato, illusione perfezionata dai modelli animati, fra cui quello del Tyrannosaurus rex che ci farà provare il brivido di trovarci di fronte ad uno dei maggiori predatori che mai abbiano camminato sulla Terra.