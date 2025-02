Lanazione.it - “A perenne memoria dei martiri delle Foibe”, il monumento a Poggio a Caiano

(Prato), 10 febbraio 2025 – Undedicato alle vittime. Oggi, 10 febbraio, nel Giorno del Ricordo,rende onore alle vittimericordandole con una statua collocata nei giardini in via Garibaldi. Sul marmo la scritta: “Adei. Il Comune di10 – 2 – 2025”. Tanti i presenti alla cerimonia di commemorazione stamani, a cominciare dal prefetto di Prato, Michela Savina La Iacona, il questore Pasquale Antonio De Lorenzo, l’onorevole Chiara La Porta, autorità civili e militari e gli studenticlassi quintescuole poggesi. L’assessore Piero Baroncelli ha seguito in prima persona l’iter per la realizzazione dele ha ribadito l’importanza di questa stele in ricordo di quanti hanno perso la vita in una pagina orrenda della nostra storia.