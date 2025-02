Iodonna.it - A giocarsi la vittoria Giorgia e Olly, chance anche per Achille Lauro e Irama

Sanremo 2025 comincia oggi su Rai 1. E come ogni anno si rimpallano i pronostici sul possibile vincitore. Un gioco di nomi che funziona incrociando dati, numero di follower dei cantanti, ascolti Spotify, pagelle dei giornalisti e soprattutto i testi delle canzoni in gara. Dunque, fatte tutte le somme, la situazione sui possibili vincitori del festival a oggi martedì 11 febbraio è ristretta a, tallonati da. Che dire, stiamo a vedere.protagonista di “Un Posto al Sole”: il cameo della star X Leggi› Sanremo 2025, i prezzi dei biglietti: come conquistarne uno se non ci si è pre-registrati su TicketOne Sanremo 2025, i pronostici dei bookmakers:sono i favoritiGiunta alla quinta partecipazione a Sanremo (quest’anno sono trent’anni dallacon l’indimenticabile Come saprei),è la grande favorita con il brano La cura per me – canzone scritta da Blanco e Michelangelo, pezzo molto sanremese che promette di emozionare con un testo romantico e un crescendo orchestrale di grande effetto.