"A destra scelte calate dall’alto. Se fossi Bellotti non mi candiderei"

A Comacchio cominciano a delinearsi le strategie in vista delle elezioni comunali, previste per la primavera 2026. Da tempo il Partito Democratico sta lavorando a un ‘campo largo’ che possa presentarsi come solida alternativa al centro: "Intendiamo avviare un dialogo con forze come Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Sinistra Italiana, il mondo civico locale e tutte quelle realtà che si riconoscono nei valori progressisti del Centrosinistra – afferma il segretario dem Michele Farinelli –, e costruire un programma condiviso e concreto, che risponda ai bisogni della comunità e guardi al rilancio del nostro territorio. Ovviamente ho chiesto garanzie di appoggio a livello provinciale e regionale, ma il progetto sarà elaborato qui, senza. Un metodo diverso da quello adottato nello schieramento opposto".