A che ora finisce Sanremo E la finale | Carlo Conti schiaffone in tv ad Amadeus

“Penso di finire all' 1.15/20. L'ultima puntata anche 1.30/40”. Ormai, dopo la maratona Mentana, c'è anche la maratona. Parola di, ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa” sul Nove, a poche ore dall'inizio della kermesse nazional-popolare più amata dagli italiani. Che la tensione sia palpabile, nel raccogliere la pesante “eredità” lasciata da, lo si è capito nell'essere completamente abbottonato del conduttore toscano. Fazio, allora, fa un gioco con lui e tiene idi una puntata tipo, comincia così: “Io ho fatto due– scusa il gioco di parole - tu hai 29 cantanti, perché grazie a Dio uno si è ritirato (risata in studio, ndr). Ho dato 5'30” a canzone, tra brano, ingresso e uscita. Per 29 fanno 153 minuti, poi di pubblicità io qui ho 40min e rotti, a te ne avranno dati 60?”.