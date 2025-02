Secoloditalia.it - A Bologna scempio contro le foibe: Lepore protesta per la Corona e tace sulle bandiere di Tito (video)

La piazza e le istituzioni. Aieri sera c’è stata la rappresentazione plastica di come a sinistra il ricordo dellesia vissuto come un oltraggio, come qualcosa che va contrastato e stigmatizzato. I fatti sono questi: Gioventù nazionale ha organizzato una fiaccolata in occasione del 10 febbraio e deposto unadi fiori davanti Palazzo d’Accursio, sede del Comune; mentre i ragazzi di Gn, insieme ad alcuni parlamentari e consiglieri comunali di FdI, sfilavano con i tricolori e led’Istria e Dalmazia, simbolo del martirio degli italiani di quelle terre, dall’altra parte della piazza i centri sociali sventolavano lecon la falce e il martello e di, simboli di chi quel massacro l’ha perpetrato, accusando i promotori del ricordo di voler riscrivere la storia e intonando slogan come «le sedi dei fascisti si chiudono col fuoco».