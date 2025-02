Ilgiorno.it - A Basiglio un bosco ventennale è a rischio taglio. Gli ambientalisti fanno da scudo: “Non può essere cancellato così”

(Milano) – Protesta deglidove gli operai hanno iniziato a tagliare alberi nei giorni scorsi a. Ieri mattina le sentinelle del Parco Sud e Catia Acquaviva, che recentemente è stata nominata Cavaliere al merito della Repubblica per l’ambiente e presidente dell’associazione Ape natura, si sono precipitate nelle campagne frae Lacchiarella per cercare di impedire l’abbattimento di undi circa tre ettari. Una parte, forse la metà, è in realtà già stata tagliata. Ilè stato piantumato 20 anni fa con i soldi del fondo sociale europeo. Ossia l’agricoltore lo ha realizzato e ogni anno ha percepito finanziamenti. Lui, scaduto il progetto e senza altri fondi per la gestione che comunque è onerosa, ha deciso di trasformare ilin una risaia.