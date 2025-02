Today.it - 99 da battere, da stasera in tv il nuovo game show con Max Giusti: anticipazioni, come funziona

Leggi su Today.it

Arriva in Italia oggi, 10 febbraio 2025, a partire dalle 21.20 su Rai 2, un format che ha già ottenuto grande successo in molti paesi in giro per il mondo: parliamo di "99 da", unche vede scendere in campo ben 100 concorrenti. Condotta da Max, la divertente competizione.