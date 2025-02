Sololaroma.it - 7 esoneri, nessuno come la Serie A: doppio record negativo per la Roma

Con l’esonero ormai certo di Salvatore Bocchetti, laA raggiunge quota sette cambi in panchina, il dato più alto tra i top cinque campionati europei. Ladetiene ilprimato: esonero più rapido e maggior numero di tecnici. Dopo appena 4 partite (e soli 3 punti raccolti), il club ha silurato Daniele De Rossi, fresco di rinnovo triennale. A sostituirlo è stato prima Ivan Juric, durato solo 8 giornate, per poi lasciare spazio all’attuale tecnico Claudio Ranieri.La situazione inADopo l’addio a De Rossi, il Lecce ha atteso il 12° turno per esonerare Luca Gotti, sostituendolo con Marco Giampaolo. Poco dopo è stato il turno del Genoa, che ha affidato la squadra a Patrick Vieira dopo l’esonero di Alberto Gilardino. A dicembre altri due cambi: Alessandro Nesta ha lasciato il Monza dopo 17 giornate, rimpiazzato da Salvatore Bocchetti, ormai a un passo dall’addio con una sola vittoria in 7 partite, mentre Paulo Fonseca, anche lui fermato alla 17ª giornata, è stato sostituito dal portoghese Sergio Conceição.