Lortica.it - 10 Febbraio 2025: Arezzo non dimentica il Giorno del Ricordo

Il 10è ildel, una giornata ufficiale istituita nel 2004 per commemorare i massacri degli italiani e l’esodo forzato dei nostri connazionali dalle terre dalmate, giuliane e istriane, perpetrati dai partigiani comunisti titini.Fino al 2004, su questo orrore è calato un totale silenzio: per decenni, la tragedia è stata nascosta e deliberatamente ignorata dalla cultura e dalla politica di sinistra.Tra l’ottobre del 1943 e il maggio del 1947 (date simboliche, poiché le violenze proseguirono ben oltre), migliaia di italiani furono imprigionati, uccisi o gettati ancora vivi nelle cavità carsiche dell’Istria e della Dalmazia, poi tristemente note come foibe. I carnefici? I partigiani comunisti di Tito e tutti coloro che volevano cancellare per sempre la presenza italiana da quei territori.