Zona rossa pass artificieri motovedette | così Sanremo si blinda per il Festival

Mentre dentro l’Ariston per cinque giorni va in scena la festa della musica italiana, con 29 artisti in gara e decine di altri coinvolti tra ospiti e orchestra, fuori dal teatro tutto dovrà procedere senza sbavature. È quanto ci si aspetta dal piano per la sicurezza approntato per garantire che tutto fili lisci nei giorni deldi2025. Come ogni anno nella cittadina è previsto un imponente afflusso di turisti e non solo, con tutti gli entourage degli artisti che si fermeranno nella città dei fiori per una settimana e il pubblico che aspetterà fuori dal teatro e dagli hotel i propri beniamini. E come ogni anno si rende necessario aumentare i controlli per prevenire incidenti, di ordine pubblico e non solo. A partire dai numeri. Sul campo vengono schierati 370 tra agenti e militari, tra personale della questura e del locale commissariato di pubblica sicurezza, dei reparti mobili, di unità operative di primo intervento, die di unità cinofile, di militari dell’arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza.