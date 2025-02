Iltempo.it - Zona rossa con reparti speciali e metal detector: Sanremo blindata per il Festival

Dieci varchi conper accedere allain campo aper garantire la sicurezza della 75esima edizione deldella Canzone Italiana, che si terrà da martedì 11 a sabato 15 febbraio. La Polizia è pronta a garantirà la sicurezza della kermesse con appositi servizi di ordine pubblico con l'impiego di personale della questura e del locale commissariato di Pubblica Sicurezza, deiMobili, di Unità Operative di Primo Intervento, di artificieri e di unità cinofile, di militari dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. La città sarà presidiata ogni giorno da circa 370 uomini delle forze dell'ordine. Come per le passate edizioni, è stata istituita la ‘' per l'area comprendente piazza Colombo, teatro Ariston, via Matteotti, via Mameli e piazza Borea D'Olmo.