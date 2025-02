Zitta cafona Grande Fratello Helena e Shaila risiamo alla frutta Le urla in camera poi interviene anche Lorenzo

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Chi sarebbe la?”. Clima sempre più tesi nella casa del, dopo quattro mesi di convivenza forzata. Il sistema nervoso dei concorrenti è ormai allo stremo, e basta davvero poco perché esplodano litigi accesi. È esattamente ciò che è accaduto poco fa, coinvolgendo la sempre battaglieraPrestes e i suoi due principali antagonisti:Gatta eSpolverato.loro, del resto, non sono certo tipi che le mandano a dire: quando hanno qualcosa da esprimere, lo fanno senza esitazioni.Nei giorni scorsi,si era lamentata degli atteggiamenti poco rispettosi della velina e del suo compagno. In realtà, non era la sola:altri concorrenti, come Stefania Orlando, avevano espresso perplessità sul loro comportamento.sguaiate a qualsiasi ora del giorno e della notte, rumori molesti e poca attenzioneconvivenza.