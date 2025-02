Terzotemponapoli.com - Zazzaroni: “In pochi mesi Conte ha dato nuova sostanza al Napoli”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Nel corso del suo editoriale, il direttore del Corriere dello Sport Ivansi è soffermato sul cambiamento dell’allenatore delAntonio, impegnato questa sera al “Maradona” contro l’Udinese per provare l’allungo sull’Inter di Inzaghi in vetta alla classifica. Di seguito quanto scritto dal direttore del quotidiano sportivo.: “Antonio & Antonio”Così il direttore: “Antonio & Antonio. Si stava parlando di sfumature. ‘Non ce l’ho, io, il grigio. Io sono o bianco o nero’. In un millesimo di secondo Antonios’è accorto che era il caso di aggiungere dei colori accesi al pantone personale e l’ha prontamente fatto con un sorriso e una smorfia complice: ‘Rosso o blu, così siamo più tranquilli’ (.).è miglioratoAncora: “è migliorato: la sosta volontaria dopo la complicata esperienza al Tottenham con Levy e una serie di tragedie che l’hanno segnato (le morti di Ventrone, Vialli e Mihajlovic) l’avevano spinto a fermarsi per ricaricare le batterie, approfondire temi a lungo trascurati per mancanza di tempo e modificare le prospettive.