Zonawrestling.net - WWE: Tra i recenti licenziati spicca il caso di Karl Anderson attualmente fermo per infortunio

Leggi su Zonawrestling.net

Come sappiamo, la WWE ha in questi giorni messo in atto una nuova ondata di licenziamenti che ha colpito varie Superstars. Tra queste il nostro connazionale Giovanni Vinci, gli AOP e Paul Ellering, Isla Dawn, Blair Davenport, i Good Brothers e altri ancora. Tra questiildipere con un lungo stop davanti a sé.Licenziato da infortunatoTra i vari nomidalla WWE in questi giorni,ildi. Il wrestler, infatti, è stato licenziato da infortunato e per lui si prospettano ancora diversi mesi di stop, da 3 a 6 secondo le indiscrezioni in circolazione. Fightful Select ha evidenziato che si tratta di unparticolare in quanto la WWE abitualmente non ha mai licenziato wrestler infortunati. In ogni, secondo le voci raccolte,dopo la notizia del licenziamento non si è abbattuto.