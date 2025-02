Zonawrestling.net - WWE: The Undertaker torna sul match con Goldberg

Theriflette sul suoconal WWE Super Showdown nel 2019. Lo descrive come “deludente” a causa di molteplici errori e del caldo.si è infortunato accidentalmente prima del. Thecondivide i suoi pensieri sull’esperienza, menzionando che è stato unico affrontare qualcuno di nuovo. Esprime anche delusione per la performance.affrontareera un’occasione unicaCiò nonostante il Phenom afferma che affrontareera un’occasione unica, e che affrontare qualcuno che non si è mai affrontato prima da la sua bella dose di adrenalina. Tuttavia una prestazione decadente è diversi errori di esecuzione, come la tremenda jackhammer eseguita dall’ex campione WCW, hanno da sempre lasciato l’amaro in bocca al becchino.