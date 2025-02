Zonawrestling.net - WWE: Svelata la motivazione dietro gli ultimi licenziamenti?

La notizia dei recenti(e mancati rinnovi) in WWE ha colto un po’ alla sprovvista i fan. Non tanto per il calibro dei nomi che non faranno più parte della federazione di Stamford – molti di loro mancavano da mesi in tv – quanto per il potenziale inespresso che questi wrestler avevano e che avrebbe potuto dare nuova linfa a RAW, SmackDown e NXT. E invece è stata presa la decisione di lasciar andare per la propria strada Blair Davenport, gli Authors of Pain con Paul Ellering, Cedric Alexander, Isla Dawn, Karl Anderson e Luke Gallows, Sonya Deville e Giovanni Vinci. Ma laquesta tornata disembra essere precisa, e questa volta non si parla di tagli al budget.Spazio a nuove leve?Come riportato da Fightful Select, infatti, sembra che la veraa questa tornata disia la necessità di “fare spazio” nei roster per atleti di NXT che saranno presti chiamati a passare nel main roster.