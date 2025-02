Zonawrestling.net - WWE: Rivelati i Piani per Giovanni Vinci e Blair Davenport prima del licenziamento

La WWE nella giornata di ieri ha comunicato la lista di licenziamenti dove erano presenti i nomi di.In seguito a questi licenziamenti, sono state pubblicate alcune informazioni al rispetto di quali sarebbero stati iper entrambe le superstar.Il “playboy ricco”Secondo Dave Metzler di The Wrestling Observer Newsletter, la WWE aveva originariamente in mente una forte direzione creativa per, un playboy ricco, ma il piano non è mai arrivato in televisione.Dave Meltzer ha riferito che la WWE ha avuto “una grande idea” per il personaggio di, ma alla fine non si è realizzata.“Gallows, Anderson ese ne sono andati. Mi spiace dirlo, ma mi aspettavo che succedesse anon appena é uscito dall’Imperium. Gli è stato detto che avevano una grande idea per lui che faceva la ricca gimmick di playboy” ha scritto Meltzer.