WWE: La direzione sembra essere Kevin Owens vs Sami Zayn a WM 41

Negli ultimi mesiha radicalmente cambiato atteggiamento rivoltandosi contro gli amici Randy Orton e Cody Rhodes. Il canadese prima ha messo fuorigioco Randy e poi si è concentrato su Cody. La loro colpa, soprattutto Cody, quella di aver “riallacciato” i rapporti con Roman Reigns contro cui KO ha lottato con tutte le sue forze. Dopo aver perso alla Rumble,si è scagliato contro.I piani per WM 41Durante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha discusso la situazione riguardanteevidenziato che al momento l’idea della WWE pare proprioquella di farli affrontare a WrestleMania 41. La storia tra i due amici pare pronta ad avere un nuovo capitolo (questa volta come rivali) e culminare allo Showcase Of Immortals. Ricordiamo cheha accusatodiun pessimo amico e ha promesso di fargliela pagare.