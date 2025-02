Zonawrestling.net - WWE: Elektra Lopez trasferita nella sezione alumni, nuovo taglio nel roster?

Sembra chepossa essere l’ultimo nome aggiunto alla crescente lista di licenziamenti della WWE. Sebbene non ci sia stato un annuncio ufficiale, il suo profilo su WWE.com è stato silenziosamente spostato, un segnale che di solito indica l’addio di una Superstar.L’eventuale uscita dellala aggiungerebbe a una lista di recenti tagli della WWE, che include Giovanni Vinci, Isla Dawn, Blair Davenport, Akam & Rezar, Paul Ellering, Cedric Alexander, Sonya Deville e The Good Brothers. La WWE non ha ancora confermato il suo status, ma con WrestleMania 41 in avvicinamento e un’ondata di promozioni da NXT prevista dopo l’evento, è possibile che sia stata parte dell’ultimo giro di licenziamenti della compagnia.si è fatta un nome in NXT come membro del Legado Del Fantasma, ma dopo essere stata separata dal gruppo quando si sono trasferiti a SmackDown e successivamente reinserita, le sue apparizioni sono diventate sporadiche.