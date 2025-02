Zonawrestling.net - WWE: Dakota Kai rientra dall’infortunio, annunciata per RAW

Leggi su Zonawrestling.net

La notizia dell’infortunio subito daKai qualche settimana fa nell’incontro tra Damage CTRL e il Pure Fusion Collective aveva spaventato i fan. Vero che in questo caso si trattava di un infortunio diverso dai precedenti, ma la storia clinica dell’atleta neozelandese sembrava suggerire uno stop piuttosto lungo, arrivato a poche settimane dalla delusione della sconfitta nella finale del torneo per il titolo intercontinentale femminile contro Lyra Valkyria. E invece arrivano buonissime notizie su questo fronte.Subito in azione contro Liv e RaquelCome annunciato su X dal General Manager di RAW, Adam Pearce,ha infatti superato i protocolli medici ed è pronta are in azione: lunedì sera farà coppia con IYO SKY contro Liv Morgan e Raquel Rodriguez. Passato quindi lo spavento per il trauma cranico subito dopo aver picchiato la testa sul ring subendo un dropkick da Zoey Stark.