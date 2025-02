Panorama.it - World Volley Day: 110 anni fa nasceva la pallavolo

Dal nome originario “mintonette” al riconoscimento ufficiale come disciplina sportiva nel 1947, fino all'introduzione del ruolo di "libero" a fine Novecento: la storia del, che il prossimo 9 febbraio celebra i suoi 110, ha radici lontane ed è tuttora in continua evoluzione. Oggi lanon è solo un gioco, ma un'industria globale che attira aziende e organizzazioni di tutto il mondo. Inoltre, ispira film, cartoni animati, fumetti e opere d'arte, oltre a essere un fenomeno social con oltre 13 milioni di contenuti su Instagram e Facebook.“Inclusione, responsabilità e adattamento: non esistono parole migliori per definire uno sport con un futuro ambizioso”, afferma Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero.L'ex presidente del CONI, GiPetrucci, ha definito lacome "lo sport che fa più squadra degli altri".