Lanazione.it - Wine Paris 2025, Consorzio Vino Chianti sbarca con 27 aziende e una Masterclass

Firenze, 9 febbraio- A “”, dal 10 al 12 febbraio, ilterrà unaistituzionale che avrà come tema ilSuperiore. Una degustazione verticale di sette annate provenienti da tutte e sette le diverse zone di produzione del, che porranno l’accento sulle eterogenee espressioni del Sangiovese, attraverso questa categoria di produzione (IlSuperiore) tanto versatile e moderna, quanto ancora non molto conosciuta. La degustazione sarà condotta da Charlie Arturaola, noto sommelier e personaggio del mondo del. Il, presente con lo stand “lovers & Rosso Morellino”, torna all’evento parigino con 27, erano 7 nel 2024. Due i banconi istituzionali in rappresentanza die Morellino, al bancone delsaranno presenti 56 etichette della denominazione in rappresentanza di circa 30del territorio.