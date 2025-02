Calciomercato.it - Walker subito leader del Milan: il futuro è già scritto

Leggi su Calciomercato.it

L’inglese è diventato immediatamente un protagonista della squadra di Sergio Conceicao, conquistando proprio tuttidel: ilè già(LaPresse) – Calciomercato.itKyleè stato il primo colpo delnell’ultima sessione invernale di calciomercato. Un colpo che non convinceva proprio tutti. Va bene l’esperienza e laship, ma un calciatore inglese a 34 anni, dopo una prima parte di stagione complicata al Manchester City, sarà sbarcato sono per svernare. Questo è stato un pensiero che ha accomunato molti critici.Un pensiero che però è andatoin soffitta.ha, infatti, convinto tutti già nel derby. La capacità di guidare la difesa, facendo sentire la propria voce, oltre alle doti, come, diship dentro e fuori dal campo hanno fatto la differenza.