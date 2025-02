Sport.periodicodaily.com - Von Allmen vince l’oro nella discesa libera maschile. Quarto Paris

È ancora la Svizzera a spadroneggiare ai Mondiali di Sci Alpino 2025 in corso a Saalbach. Dopodi Odermatt in super G, la Nazionale elvetica si è ripetuta anchecon Vonche ha conquistato il metallo più pregiato davanti all’austriacont Kriechmayr e al connazionale Alexis Monney.posto per Dominkche ha mancato la medaglia per soli quarantacinque secondi dal vincitore.VONLA: LA GARAPerformance perfetta per lo sciatore svizzero che, pur prendendosi tanti rischi, è riuscito ad essere il più velocefinale. Ciò gli ha permesso di precedere l’austriaco Kriechmayr, che si è rivelato più pulito e preciso, ma non è bastato per essere veloce quanto Vonfermandosi a ventiquattro centesimi davanti all’altro svizzero Monney.