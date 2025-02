Oasport.it - Volta a la Comunitat Valenciana 2025: Jonathan Milan domina la volata conclusiva. Corsa a Buitrago

Leggi su Oasport.it

Arriva presto la prima vittoria stagionale perin quello che dovrebbe essere l’anno del definitivo salto di qualità per il velocista friulano. Lo sprinter della Lidl-Trekla tappadellaa la.Sul traguardo di Valencia, al termine di una tappa di poco più di 100 chilometri completamente pianeggiante che praticamente preannunciava la, l’azzurro ha sfruttato al meglio il lavoro della propria squadra (lanciato alla perfezione da Simone Consonni) e si è imposto praticamente per distacco.Alle sue spalle il britannico Jake Stewart (Israel – Premier Tech), mentre in terza posizione troviamo un altro italiano: Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta). Completano la top-5 Gerben Thijssen (Intermarché – Wanty) e Xabier Berasategi (Euskaltel – Euskadi).