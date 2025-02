Volley Superlega | Trento si salva al tie-break contro Piacenza

Leggi su Sportface.it

Vittoria al cardiopalma per, che rimonta uno svantaggio di due setnel match di apertura della 19ª giornata di2024/2025. 19-25 25-27 25-17 25-20 15-9 il punteggio a favore della formazione di Fabio Soli, che manca il sorpasso a Perugia in vetta alla classifica. Michieletto e compagni salgono a 45 punti, in virtù dei due punti arrivati dal successo al tie-, e ora sono pari con la squadra di Lorenzetti, ma indietro per differenza set negli scontri diretti (3-2 in favore di3-1 per Perugia). Domani la Sir Safety sarà in trasfertaGrottazzolina (16.00) per la seconda vittoria in fila dopo il 3-0 su Taranto.recupererà la partita in meno rispetto agli umbri il 19 febbraioCisterna (recupero della 12ª giornata). Ko pesante per, che resta al quarto posto con 36 punti.