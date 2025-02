Oasport.it - Volley, Perugia ferma la marcia di Grottazzolina e allunga in vetta! Modena batte Civitanova nella 19ma di Superlega

Leggi su Oasport.it

Sino le corse delle squadre marchigiane nelle sfide domenicali delladi, che aveva sempre mosso la classifica nel girone di ritorno, dopo sette giornatela suacontro la capolista, che vince 3-1 e si porta a +3 su Trento. La sorpresa del turno arriva da, dove la Valsa Group3-1 la lanciatissimae fa un passo avanti verso la conquista dei playoff. Verona torna a correre, superando 3-0 Monza, che resta sola all’ultimo posto, perché Taranto perde 3-2 in casa contro Cisterna.Fatica e non poco, come da pronostico, la capolista Sir Susa Vimper avere ragione della mina vagante Yuasa, che cede con il punteggio di 3-1 e per la prima volta nel girone di ritorno, dopo 7 giornate, non riesce a muovere la classifica.