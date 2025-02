Volley maschile Superlega | Modena ferma Civitanova Perugia rimane in vetta

Leggi su Sportface.it

per 3-1 nella partita valida per l’ottava giornata di ritorno del campionato di2024/2025. E’ questo il risultato di maggior rilievo della domenica pallavolistica. Nel corso del pomeriggio, sono andate in scena diverse altre partite: Verona ha battuto Monza per 3-0, con la squadra brianzola cheultima in classifica. Successo anche per, vincente per 3-1 contro Grottazzolina e ora in cima alla classifica in solitaria. Tra Taranto e Cisterna è poi finita al tie break per 2-3, mentre Milano ha piegato Padova 3-1.VERONA-MONZAVerona vince contro Monza per 3-0. I padroni di casa si dimostrano decisi già nel corso del primo set della partita, mentre i monzesi appaiono in difficoltà e rimangono a distanza di alcune lunghezze. Sul finale, Verona dà lo strappo decisivo e firma un convincente 25-18.