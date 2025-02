Oasport.it - Volley femminile, Ortolani batte Mazzanti: marito contro moglie nella finale di Coppa Italia in Serie A2

LadelladiA2 diaveva come uno dei temi caldi la grande sfida tra: da una parte Davide, allenatore di Trento; dall’altra Serena, attaccante e capitana di San Giovanni in Marignano. A fare festa è stata la bomber insieme alle proprie compagne di squadra, capaci di vincere con un secco 3-0 (25-20; 25-23; 28-26) alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna).Le romagnole hanno conquistato il trofeo per la seconda voltaloro storia dopo quello del 2018, trascinate proprio dall’opposto 38enne (18 punti, 3 muri, 41% in fase offensiva) e dalla schiacciatrice Anna Piovesan (20 punti) affiancata di banda da Alice Nardo (14) sotto la regia di Cecilia Nicolini. Le dolomitiche hanno sempre cercato di tenere testa alle avversarie, soprattutto nel tiratissimo terzo set, ma nei momenti caldi hanno pagato daziola verve della Omag.