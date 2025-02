Volley femminile Coppa Italia | Conegliano e Milano in finale per il terzo anno consecutivo

Leggi su Sportface.it

Ladella2024/2025 disarà, ancora una volta,. Le pantere hvinto per 3-0 su Novara, qualificandosi come prima squadra finalista del trofeo. Le ragazze di Santarelli hmantenuto il controllo del match, nonostante l’ostico avversario presente dall’altra parte della rete. In serata,ha staccato il pass per la fasedel torneo, riuscendo a spuntarla su Scandicci solo al tie break. Le due squadre si sfidernell’attodellaper il. Laè in programma per domani, domenica 9 febbraio, a partire dalle 18:00.-NOVARALa partita si apre con una serie di scambi equilibrati, da cuiemerge vittoriosa. Bernardi chiama subito il time out, con Novara che si raduna bordo campo sull’8-4.